科技大廠法說周 展望聚焦

繼晶圓代工龍頭台積電舉辦法說會後，聯電也將在10月25日召開法說會，隨後在26、27日則有封測龍頭日月光投控、IC設計大廠聯發科的法說會登場，市場關注指標性科技業者對後市的展望，以及半導體庫存的去化概況等。

在庫存去化數個季度後，法人認為聯電受惠於補庫存急單，第4季營運有望比預期的還要好，再加上12奈米取得不錯位置，有助業績動能。

外資點出，在聯電的競爭對手、陸系晶圓代工廠中芯國際受制裁下，使聯電成熟製程尤其14奈米維持領導地位，網通與電視客戶也採用聯電12/16奈米，成為台積電之外第二供應來源，成為聯電表現的有利支撐。

日月光投控方面，先前釋出對第4季半導體景氣，坦言產業庫存持續修正，全球經濟仍有未定因素，不過產業長線發展相對樂觀，在先進封裝CoWoS布局，日月光投控證實在相關領域有服務項目。

法人強調，日月光投控在CoWoS的WoS製程占有一席之地，投控旗下日月光半導體布局扇出型FOCoS-Bridge（Fan-Out-Chip-on-Substrate-Bridge）封裝技術，並推出跨平台整合的先進封裝設計平台工具。

另外，為搶食汽車電子大開商機，日月光投控也配合國際整合元件大廠（IDM）與晶圓代工客戶，在大馬、新加坡等地積極擴產趨勢，傳出將把多數車用產能轉至大馬生產，並放大當地擴產力道，藉此取得最佳接單戰鬥位置，衝刺營運。

聯發科方面，外界關注其第3季財報、第4季與明年的營運展望，以及對智慧手機市場的評估看法。該公司第3季合併營收達1,100.97億元，季增12.1%、年減22.5%，單季營收重新回到千億元以上水準，且超越原預測區間1,021億至1,089億元；累計前三季合併營收為3,038.84億元，年減幅度約31%。外界認為，新台幣匯率趨貶走勢對該公司第3季營收及獲利表現應有部分助益。聯發科法說會預計由執行長蔡力行及財務長顧大為主講。

執行長蔡力行先前提到，「相信終端需求不會再更差」，有可能緩和回溫，儘管客戶仍謹慎管理庫存，但預期下半年業務將逐步改善。