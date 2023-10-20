汽車改裝車燈界的 APPLE 巨鎧精密10月20日於創新板掛牌上市

福邦證券輔導的巨鎧精密（2254）今（20）日以每股68.68元掛牌上市，成為今年第一家創新板上市送件掛牌的公司。巨鎧精密成立於2023年9月，早期以生產製造汽車水箱蓋、油箱蓋等蓋類產品並外銷美洲為主，與美國售後維修養護之非原廠零件大廠成為長期合作夥伴後，多年來致力於汽車精品改裝市場之LED 汽車頭尾燈、外觀零組件及塑膠裝飾件等之設計研發、製造及銷售業務等，產品體系現今已涵蓋各種規格，大多聚焦於熱銷的皮卡車、休旅車、跑車，以及商用卡車等車款，更由於汽車精品改裝市場進入門檻高，巨鎧精密又主打銷售之車燈車款多為北美改裝車市場熱門皮卡車款，因此迅速帶動銷售量成長並擴大市場規模，深獲市場及客戶肯定認同。

巨鎧精密自1998 年正式邁向改裝市場領域後，開始憑藉產品設計外觀美感與性能吸引消費者主動消費之靈活銷售策略，更勝於被動的 AM 碰撞維修更換件產品，至今以全LED的創新中高階版的高單價精品頭燈為主力，新產品開發速度快，縮短新品上市時間，創造出精品車燈的穩定高毛利率，為巨鎧精密之主要獲利來源，加以所推出之產品均符合法規並取得國際認證及專利，且產品功能與外觀均優於原廠設計，而為避免產品創新設計遭侵權，更著重於產品專利佈局，目前有效專利高達 800 件以上，亦持續致力於擴大專利保護網，全面佈局改裝車精品市場版圖，專利以台灣、美國及中國大陸市場為主，顯見巨鎧精密對設計及發明專利保護的重視程度。

巨鎧精密2021年合併營收 11.6 億元，毛利率 38.36%，稅後淨利 2.51 億元，創下歷史新高，惟在經歷過全球經濟景氣受新冠疫情、美國通貨膨脹高漲而低迷不振的影響下，持續堅持投入研發量能並開發多項引領改裝車市場之獨特創新產品，如應用於商用卡車燈的無燈罩晶鑽尾燈或側邊燈、具安全性的白黃切換雙光模組頭燈及應用於熱銷款皮卡車的特殊造型頭燈等，累積了眾多具市場競爭力新產品，已擁有相當豐富的專業技術經驗及研發實績，巨鎧精密自2023年下半年起將陸續推出各式新穎獨特之產品，也邁入下半年銷售旺季，9 月營收為 6,700 萬元左右，較去年同期大幅成長473.45%，伴隨新產品上市及新客戶加入，後續業績將有望重回成長軌道，未來營收及獲利成長潛力尚屬可期。

展望未來，巨鎧精密為因應車聯網時代來臨，已逐步實現將產品延伸至整車外觀改裝零組件之計畫，如全 LED的獨特水箱護罩燈、電子式後視鏡、避震器，打造改裝市場一站式購足服務，並規劃 2~3 年內建構整車外觀功能件智能車聯網，運用智慧車用零件如 AI 發光輪框、電子後視鏡、AI 避震器通過 AI 車聯網連接車輛系統或大數據平台、共享數據和信息，幫助駕駛者了解零件使用情況、與智慧性能優化和維護需求，同時，大數據也可運用於車輛設計和生產製程改進，利用車聯網和智慧車用零件相互結合，創造未來之行車安全與舒適性更為提升，期許可為巨鎧精密帶來長期穩定營收及獲利，新應用領域產品未來發展可期。同時，巨鎧精密持續將綠色環保與未來智能科技設計思考導入汽車改裝市場元素中，也將不斷延攬各領域優秀人才與團隊，以加速巨鎧精密產品開發與全球性專利布的擴張，為集團事業體未來發展積極部署，後續將深耕改裝車燈衍生性產品，發展改裝部品多元化且整體性服務方案，以「創新+速度」邁向全球汽車改裝界台灣之光。