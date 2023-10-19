12檔IC設計族群 短多氣盛

台股昨（19）日無懼外資賣壓，震盪收小紅，盤面具景氣落底、併購等多元題材的IC設計族群短多氣盛，揚智（3041）、世芯-KY、群聯等指標強勢上攻，法人看好後市仍有上檔空間可期，可擇優拉回布局。

市場持續消化以巴軍事衝擊，以及美中晶片大戰升溫等利空，美股四大指數全盤皆墨，台股昨日在政府基金、投信攜手護持下，緩解外資調節壓力，終止連四黑走勢，並守住16,400點整數關卡，盤面上漲家數略低於下跌家數。

股價強勢IC設計股

近期蔚為強勢主流的IC設計族群，在盤勢回穩後再度輪動走強，包括龍頭聯發科持續震盪盤堅、世芯-KY等千金股回神、宏觀獲台郡高價收購，以及消費性電子庫存逐漸去化，有助年底作夢行情啟動等利多題材，都是吸引買盤進駐相關個股主因。

微控制器（MCU）日前傳出陸企停止殺價清庫存，部分品項甚至開始漲價，加上邊緣人工智慧（AI）為新興商機，激勵股價先彈再說，昨日笙泉、迅杰雙雙攻頂，九齊大漲9.5%收67.4元，率先止跌強彈。

聯家軍多頭指標矽統不甩分盤交易干擾，昨日股價漲7.8%收53.4元，重返5、10日線關卡，集團作帳行情持續發酵，隸屬聯發科旗下的揚智，近期開始吸引特定買盤點火，股價連二日攻上漲停，低基期及籌碼集中優勢有利短多續航。

三星電子進一步擴大記憶體減產規模，不僅帶動現貨價走揚，DRAM與NAND Flash合約價格也可望上漲10%至15%，市場看好記憶體市況正向發展，控制IC大廠群聯昨日反彈4.2%收490元，重新站回所有均線，隨時有機會再寫高點。

展望後市，法人認為，隨台積電法說中性偏多，以及歐美進入消費旺季、大陸製造業走出谷底，明年可望重返成長軌道的IC設計族群，挾低基期、轉機等題材，可望持續上演反彈行情。