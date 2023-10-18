元晶喜迎美日客戶大單 營運看旺

太陽能模組大廠元晶（6443）海外業務傳捷報，目前已與美系、日系大客戶敲定明年新世代產品TOPCon訂單，預計明年首季開始量產出貨，內部估計明年海外營收比重將從今年10%，一口氣拉升至30%以上。

展望未來，元晶執行副總廖偉然認為，雖然目前國內市場需求受到選舉因素影響，但因公司有投資光電案場，而這些案場很早就取得施工許可證，因此較不受到大選因素影響，目前訂單掌握度高，全年獲利表現有信心更勝去年，而明年在海外訂單出貨以及國內需求復甦雙重加持下，業績會比今年更好。

元晶今年上半年每股純益每股純益0.67元，較去年同期每股純益0.1元大幅成長。法人估計，元晶因模組出貨穩健，估計今年全年每股純益有機會挑戰1元以上，獲利有機會創掛牌以來新高。

廖偉然表示，隨著美國對東南亞的關稅優惠即將在明年中到期，東南亞太陽能產品競爭優勢已削弱，台廠優勢增加，因此美系客戶已決定對公司增加明年下單量，增幅約較今年提升三成，目前公司正在積極調整M10尺寸的TOPCon產線，藉此因應客戶需求。

除美系客戶外，元晶的M10 TOPCon產品近期也成功獲得日系客戶青睞，估計明年開始出貨。據悉，元晶的美系客戶為特斯拉，日系客戶則是東京電力，並且扮演主要供應商的角色。

此外，目前台系太陽能業者中，僅元晶具備量產M10 TOPCon的能力，因此具有市場優勢。廖偉然透露，公司正積極擴增產線，明年總計有三條產線，總產能約1GW，其中採用新世代技術的TOPCon產品約占三分之二。