聯發科小金雞達發中籤率1.75% 中籤約可賺15萬

聯發科旗下小金雞達發（6526）預計10月19日掛牌上市，公開申購吸引超過20萬人參與，爭搶3,537張承銷股票，今（13）日完成抽籤，中籤率僅1.75%，以目前市價585元計算，中籤報酬率逾34%，抽中1張可望賺進15萬餘元。

達發將自興櫃轉上市掛牌，上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣開標結果，最低得標價格403.51元，最高得標價格590元，得標加權平均價格434.84元。

公開申購承銷張數3,537張，承銷價434.84元，總承銷金額15.38億元，吸引逾20萬人參與抽籤，今日抽籤，中籤率1.75%；以目前今日興櫃價約585元計算，與承銷價的價差達150.16元，換算抽中1張，可望賺進15萬160元，報酬率34.5%。

達發上半年營收65.46億元，稅後純益3.92億元，每股純益2.7元，毛利率44.7%，隨著庫存去化及下半年新品推出，預估下半年毛利率將可回升至48~50%水準，法人看好達發明年營運將可望重拾成長動能，預估年營收成長逾1成，毛利率較今年優，全年獲利有機會挑戰一個股本。