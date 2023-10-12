榮剛營收／9月10.69億元 前三季營收突破百億創同期歷史新高
榮剛（5009）9月自結合併營收10.69億元，較去年同期增加2.30%，累計前三季合併營收已突破百億，達102.34億元，年增13.28%，亦同步寫下累計前三季營收創歷年同期新高紀錄。
榮剛表示，9月出貨受颱風及中秋連假影響，雖營收較8月微幅下滑，但仍符合公司預期，當月營收及累計營收相較去年同期持續維持成長態勢，累計前三季表現更創下歷年同期新高。
時序步入第4季，公司表示目前在手訂單80多億，以航太長單較多，原先期待中國大陸市場復甦能為工具鋼挹注活水，截至第3季止尚未迎來強勁反彈力道，惟榮剛產品組合布局多元有助於抗寒，不受單一產業景氣干擾，現今航太、能源石化高值化產品接單比例已超過60%，平均單價仍位於高點，且航太需求後市可望持續成長，在資源有效整合及未來產能推升下，整體獲利表現值得期待。
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