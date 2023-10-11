信紘科第3季營收6.6億元 歷年同期次高

信紘科（6667）今（11）日公告9月營收為1.69億元，月減28.8％、年減26.9％；第三季合併營收6.6億元，年減12.8％，但仍為歷年同期次高；累計前三季合併營收18.1億元，年減3.7％。

信紘科表示，雖終端半導體等上下游及相關產業景氣影響各大廠新廠擴建計畫放緩，使部分大型廠務供應系統設備訂單認列進度，但受惠公司近年完善化學、氣體領域拆移機服務工程、本土化即時服務，深化半導體、記憶體等產業客戶業務合作黏著度，隨著主要客戶持續投入研發改良製程良率、半導體製程技術演進等需求下，挹注旗下二次配拆移機服務訂單認列保持良好水準，帶動第3季廠務供應系統整合業務營收占比仍達88％，且為歷年同期次高。

信紘科對本季營運抱持審慎樂觀。強調公司整體在手訂單仍保持良好水準，在訂單能見度高及未來營運良好前景仍佳，預期未來營運可保持良好動能。