富邦媒營收／3C助攻、新 iPhone 登場 9月創同期新高

富邦媒（8454）公告9月合併營收79.97億元，再創單月同期歷史新高，年增6.6%，第3季營收250.75億元，年增6.4%。累計前九月合併營收764.1億元，刷新歷史同期最佳紀錄，年增6.7%。

富邦媒表示，旗下momo網路購物9月營運續創佳績，年增7.2%，業績佔比達96.1%。9月營運成長動能，主要是大專院校開學商機延燒，電腦、家電等買氣續旺，加上iPhone新機登場，帶動智慧型手機及相關週邊繳出亮眼的銷售成績；緊接著中秋佳節登場，掀起烤肉、月餅熱絡買氣；連假也為旅遊商機持續注入動能，旅遊票券、行李箱、旅行用品等銷售皆穩健成長。

隨著時序進入第4季，由10月強檔周年慶率先引爆，momo購物網即日起至10月16日專櫃美妝《週慶狂歡Fun肆購》華麗出擊，網羅超過3,000大知名美妝品牌，祭出超過10萬件專櫃美妝優惠5折起，活動期間更祭出「下單抽YSL精品皮件」、「消費滿5,000元送500mo幣」兩大優惠，讓美妝控買越多賺越多。此外，momo也攜手Unilever聯合利華獨家開賣「彩虹聯名保養禮盒」，精選六款聯合利華熱銷保養品與家用品，優惠價888元，下單即贈百元mo幣，再加碼Apple Watch(彩虹驕傲限定版)免費抽資格。

為滿足消費者多元網購需求，momo品牌陣容再迎新夥伴。10月31日前攜手福特六和汽車祭出「Ford全心守護momo買車專案」，線上完成下訂即享「8萬升級9萬購車金」，還有限量登記送6% mo幣、加碼抽萬元mo幣、Coleman露營椅好禮等回饋。momo購物網也迎來Gogoro進駐，10/21前《Gogoro開館慶》狂祭多重好康，包含「momo獨家優惠」最高可享6,639元mo幣回饋，以及Gogoro專屬好康、指定車款24期分期0利率、分享活動頁抽GoShare騎乘金500元或遮光傘等多項優惠。