快訊

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

最新民調／賴清德躺著贏？這兩個組合都贏「賴蕭配」

富邦媒營收／3C助攻、新 iPhone 登場 9月創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）公告9月合併營收79.97億元，再創單月同期歷史新高，年增6.6%，第3季營收250.75億元，年增6.4%。累計前九月合併營收764.1億元，刷新歷史同期最佳紀錄，年增6.7%。

富邦媒表示，旗下momo網路購物9月營運續創佳績，年增7.2%，業績佔比達96.1%。9月營運成長動能，主要是大專院校開學商機延燒，電腦、家電等買氣續旺，加上iPhone新機登場，帶動智慧型手機及相關週邊繳出亮眼的銷售成績；緊接著中秋佳節登場，掀起烤肉、月餅熱絡買氣；連假也為旅遊商機持續注入動能，旅遊票券、行李箱、旅行用品等銷售皆穩健成長。

隨著時序進入第4季，由10月強檔周年慶率先引爆，momo購物網即日起至10月16日專櫃美妝《週慶狂歡Fun肆購》華麗出擊，網羅超過3,000大知名美妝品牌，祭出超過10萬件專櫃美妝優惠5折起，活動期間更祭出「下單抽YSL精品皮件」、「消費滿5,000元送500mo幣」兩大優惠，讓美妝控買越多賺越多。此外，momo也攜手Unilever聯合利華獨家開賣「彩虹聯名保養禮盒」，精選六款聯合利華熱銷保養品與家用品，優惠價888元，下單即贈百元mo幣，再加碼Apple Watch(彩虹驕傲限定版)免費抽資格。

為滿足消費者多元網購需求，momo品牌陣容再迎新夥伴。10月31日前攜手福特六和汽車祭出「Ford全心守護momo買車專案」，線上完成下訂即享「8萬升級9萬購車金」，還有限量登記送6% mo幣、加碼抽萬元mo幣、Coleman露營椅好禮等回饋。momo購物網也迎來Gogoro進駐，10/21前《Gogoro開館慶》狂祭多重好康，包含「momo獨家優惠」最高可享6,639元mo幣回饋，以及Gogoro專屬好康、指定車款24期分期0利率、分享活動頁抽GoShare騎乘金500元或遮光傘等多項優惠。

momo 富邦媒

延伸閱讀

PChome虧損它卻大賺！全台首推iPhone訂閱制 網家小金雞如何讓華碩、三星搶合作？

這是誰的鍋？BMW的無線充電可能會令iPhone 15的NFC晶片損毀

主人不理鬧鐘狂賴床！玄鳳鸚鵡「自帶貪睡功能」在他耳邊無限重哼iPhone經典鬧鈴

最兇女偶像vs.南韓腿精！「撕漫女神」MOMO、張員瑛不科學身材鎮場　miu miu四公主合體顏值超高

相關新聞

緯創爆量走跌、單日成交逾20萬張 終場失守百元大關

代工大廠緯創（3231）今（11）日股價震盪，早盤以111.5元開高後，翻黑走跌，終場收在98.2元、下跌10.3元、跌...

友達營收／9月246億元 月增1.2%

友達（2409）光電今（11）日公布2023年9月自行結算合併營收為新台幣245.7億元，較上月增加1.2%，與去年同期...

南亞科第3季虧損擴大 每股虧0.81元

DRAM大廠南亞科（2408）今日公布第3季虧損擴大至25.05億元，每股虧損0.81元，主因認列存貨跌價減產損失，毛利...

寶雅營收／第3季58.69億元創歷史新高 女神頭LOGO將走入歷史

寶雅（5904）今（11）日公告9月營收19.35億元，月增0.07%、年增14.6%，創下同期新高。第3季營收58.6...

華懋營收／9月1.61億元 月增23.4%

華懋（5292）今（11）日公告今年9月合併營收1.61億元，月增23.4%，年減3.1%。今年第3季合併營收4.06億...

矽統9月營收年增503% 盤中攻漲停

台股今（11）日開高，而 IC 設計族群中的矽統（2363）9月營收月增176%、年增503%，今日開盤即一路衝高至40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。