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光罩營收／9月7.55億元創新高 正向看第4季營運

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
台灣光罩總經理陳立惇。圖/聯合報系資料照片
台灣光罩總經理陳立惇。圖/聯合報系資料照片

台灣光罩（2338） 9月合併營收出爐，達到7.55億元，不僅相較8月大幅成長三成，更寫下單月歷史新高。光罩預期，由於本業及子公司營運穩定提升下，第4季業績表現仍可望持續看增。

光罩公告9月合併營收達7.55億元、月成長30.13％，相較去年同期增加7.87％，寫下單月歷史新高，同時也推動第3季合併營收季成長8.6％至19.55億元。累計今年前三季合併營收達53.18億元、年減7.83％。

對於第4季及未來營運展望，光罩指出，在光罩本業穩定成長及子公司營收持續提升貢獻下，預期第四季營收將持續成長。現階段40奈米製程光罩正送交客戶驗證中，預計2024年將會開始貢獻營收。

據了解，目前晶圓代工市場受到市場需求疲弱影響，連帶影響光罩市場需求，不過台灣光罩持續衝刺高階光罩市場，加上轉投資子公司營運逐步升溫，成為推動光罩今年營收並未明顯下滑的關鍵。

光罩今日受到營收繳出亮眼成績單，帶動股價一路開高走高，目前股價漲幅將近4％，股價寫下9月初以來新高價位，並且成功站上季線位置。觀察法人近期進出狀況，三大法人於上周五（6日）買超33張，連續六個交易日買超。

光罩 營收

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