法人看好…台積今年有望賺3個股本

台積電受惠台幣匯率走貶與三奈米客戶陸續放量，法人看好下半年營運將逐季走揚，第三季獲利季增率挑戰百分之五，第四季持續向上，推升下半年每股純益上看十五點三元，全年仍有望挑戰賺超過三個股本，創歷史次高。

台積電將在十月十九日舉行法說會，公布第三季財報與營運展望，公司一貫不評論相關法人對財務數字預估數據。台積電近期股價在低檔盤整，六日漲四元、收五三二元，外資終止連三賣，轉為買超四六一張；上周五ＡＤＲ則隨美股費半指數大漲，勁揚百分之二點六。

台積電上周五公布九月合併營收一八○四點三億元，較上月衰退百分之四點四，並較去年同期衰退百分之十三點四；但第三季合併營收五四六七點三二億元，攀上近三季來高點，季增百分之十三點七、較去年衰退百分之十點八三，優於財測預期。前三季合併營收約一點五三兆元，衰退百分之六點二。台積電並未公布第三季美元營收數據，法人認為將符合財測區間。

即便半導體庫存調整仍持續進行中，台積電挾技術領先與客戶關係緊密優勢，法人預期，台積電十九日法說會不會宣布三度下修財測，本季美元營收可望持續季增高個位數百分比（百分之七至百分之九），雖低於去年同期歷史高峰，仍有望攀上同期次高，並攻上今年單季高點，全年美元營收約年減一成。

以上述情境估算，台積電下半年表現將優於上半年，第三季獲利以台幣計算，單季稅後純益估一千九百億元左右，季增逾百分之四點六，但仍較去年同期歷史高峰減少三成，每股純益落在七點四元上下。

展望本季，法人預期，台積電美元營收估計約一八六億美元，持續季成長高個位數百分比，在匯率順風車下，推算台幣營收有望超過五千九百億元，攀上今年單季高峰，延續自二○一六年以來，第四季營收都高於第三季的走勢，且台幣計價獲利將重回兩千億元以上、達二○一○億元至二○七○億元，季增百分之四點五至約百分之九，單季每股純益約七點七元至近八元。