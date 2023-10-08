南亞科11日法說 談DRAM展望

DRAM大廠南亞科將在10月11日舉行法說會，釋出對記憶體產業最新看法。法人表示，在原廠減產效益奏效，加上部分終端產品的應用面也已有起色，看好本季合約價反彈趨勢確立，南亞科的損益情況可望有所改善。

南亞科先前就指出，第3季DRAM產品價格有漲有跌，整體價格跌幅收斂、銷售量微幅增加，產業需求已於第2季築底，下半年有機會逐步改善。

從實際的業績表現來看，南亞科今年9月營運成果有所回溫，單月營收來到27.24億元，月增5.8%、年減15.03%，來到近十個月以來新高；累計2023年前三季營收211.88億元，年減56.76%。

業界分析，記憶體產業在原廠縮減資本支出下，且下半年需求相對於上半年，可以觀察到手機新機效應拉升記憶體需求，伺服器市況也有回暖，車用、網通市況則穩健，所以就整體終端產品市場來說，下半年可望將優於上半年。

業界進一步說，南亞科今年維持動態調整減產，目前看來市況回暖、報價有機會反彈，至於第4季是否會維持減產仍待觀察。

在製程推進上，南亞科今年以10奈米開發為主，包括1B進行試產以及1C製程測試，新產品開發包括DDR5以及Low power DDR4。

南亞科因應市況變化，在2023年資本支出上，預計由原先的185億元調降至150億元，相較去年減少28%，其中，生產設備資本支出約占五成。