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台積9月營收減 Q3季增優於財測

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

台積電公布九月合併營收一八○四億三千萬元，月減百分之四點四、年減百分之十三點四；累計今年前三季營收一兆五三六二億七百萬元，年減百分之六點二。但若單看第三季表現，第三季營收約五四六七點三二億元，以新台幣計約季增百分之十三點七，優於財測預期。

台積電將在十月十九日舉行法說會，市場關注第四季營運、庫存修正、美日德建廠進度、半導體景氣等重大議題。

台積電日本熊本廠已開始裝機，設廠進度明顯超越其在美國的新廠。英媒金融時報近日分析台積電在美國面臨的施工和勞動力等諸多障礙。

分析師憂心，台積電真正的挑戰在於美國廠能否像台廠一樣高效營運。金融時報也指出，台積電試圖挖掘美國人才，但有些美國年輕工程師卻計畫早早跳槽，讓台積電在美國的營運，恐面臨高流動性。

台積電 美國 半導體

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