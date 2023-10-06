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葡萄王營收／9月7.65億、年減11.2% 前九月年增2.3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）今（6）日公布9月合併營收7.65億元，年減11.16%；累計今年前九月合併營收74.35億元，年增2.31%。

葡萄王表示，9月合併營收衰退主要受子公司葡眾影響，因應原物料、製造、人力等成本持續攀升，8月中旬公告調整部份商品售價，此波漲價前的超買，影響9月銷售業績。

不過母公司台灣葡萄王、上海葡萄王自有品牌通路銷售皆延續穩健成長動能，營收表現維持正成長。緊接著迎來衝聘旺季及年底周年慶、雙11等行銷活動，葡萄王看好第4季業績呈季增，全年營收續戰新高。

台灣葡萄王9月營收年增1.99%，累計1-9月營收年增18.45%。代工業務因受9月底連假影響出貨期程，但所延遲的業績預期將貢獻於次月營收，目前累計1-9月表現仍維持雙位數成長，年增24.92%。值得一提，海外代工單月營收已突破國內代工2倍，顯示葡萄王海外市場耕耘成果倍受肯定。

剛落幕的泰國Vitafoods Asia展，葡萄王生技原料獲得來自各國大型原料經銷商青睞，搭配一條龍代工服務，已有多品牌商主動聯繫，要求使用獨家菇菌類及益生菌原料配方設計及代工，日後必能為營收注入新動能。自有品牌自營電銷通路團隊，本月抓穩VIP客戶年度續約活動，提高回撥量並搭配熱銷商品(如認證樟芝王、易得纖)全力推薦，成功挹注當月營收，接著10月周年慶登場，後續效益值得期待。

葡眾9月營收較去年同期減少18.41%。主要因8月中旬調整部份產品價格，原售價商品數量有限，刺激會員8月超買存貨，影響9月份業績表現，不過整體第3季營收仍較去年同期成長近1%。緊接著第4季進入衝聘旺季，且會員超買庫存已去化完畢，營收再創佳績勢在必行。

上海葡萄王9月營收年增40.07%，累計1-9月營收較去年同期雙位數成長年增32.61%。隨著新通路銷售全面啟動，加上整體代工業務穩健，為迎接第4季出貨旺季，上海葡萄王除了持續配合客戶需求備貨與開發新品外，自有品牌OBM策略方向將更積極佈建規劃，品牌新品也預計於第4季推出，屆時將為營收注入新動能，推升營業表現正向成長。

葡萄王 營收

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