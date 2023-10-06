英業達營收／9月475.29億元、月增2.3% 客戶 AI 需求擴大
代工大廠英業達（2356）今（6）日公布9月營收達475.29億元，月增2.3%、年減6.7%，第3季營收1,361.61億元，季增4.17%、年減4.44%；前3季合併營收3,866.75億元、年減5%。英業達看好，中國大陸、美系客戶需求將在第4季逐漸擴大，預估有望明顯挹注業績表現。
英業達9月筆電出貨180萬台，月增12.5%、年增5.88%，綜觀第3季整體出貨達490萬台，跟上季表現持平、年減2%。英業達表示，9月份筆電出貨動能來自第4季訂單提前出貨，所以第4季出貨情況仍將較第3季微幅下修，2023全年出貨維持衰退中個位數百分比的看法。
英業達AI伺服器客戶需求強勁，公司為因應客戶需求持續推動擴廠計畫，目前墨西哥廠已在8月完成投產，並有助於就近爭取美系客戶L10以上伺服器訂單，外界預期隨著美系客戶需求穩定上升，將帶動明年營收有所成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言