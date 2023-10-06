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英業達營收／9月475.29億元、月增2.3% 客戶 AI 需求擴大

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）今（6）日公布9月營收達475.29億元，月增2.3%、年減6.7%，第3季營收1,361.61億元，季增4.17%、年減4.44%；前3季合併營收3,866.75億元、年減5%。英業達看好，中國大陸、美系客戶需求將在第4季逐漸擴大，預估有望明顯挹注業績表現。

英業達9月筆電出貨180萬台，月增12.5%、年增5.88%，綜觀第3季整體出貨達490萬台，跟上季表現持平、年減2%。英業達表示，9月份筆電出貨動能來自第4季訂單提前出貨，所以第4季出貨情況仍將較第3季微幅下修，2023全年出貨維持衰退中個位數百分比的看法。

英業達AI伺服器客戶需求強勁，公司為因應客戶需求持續推動擴廠計畫，目前墨西哥廠已在8月完成投產，並有助於就近爭取美系客戶L10以上伺服器訂單，外界預期隨著美系客戶需求穩定上升，將帶動明年營收有所成長。

英業達 營收

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