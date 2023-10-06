聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯電營收／新台幣走貶助攻 第3季570.69億元略優於預期
晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告今年9月營收為190.53億元，較上月微增0.53%，和去年同期相比減少24.59%；合計第3季營收570.69億元，和上一季度相比微增1.37%，和去年同期相較下滑24.3%。由於聯電之前預估，第3季晶圓出貨量將下滑3-4%，因此受惠於匯率助攻，實際的營運成果略優於公司預期。
回顧聯電在今年第2季時展望第3季，推估晶圓出貨量將下滑3-4%，產品 ASP 估將成長 2%，產能利用率恐降至64-66%，且由於電價、原物料及人力等成本增加，將稀釋第3季毛利率1-3個百分點。
法人指出，聯電第3季營收應季減約1%至2%，可是受惠於新台幣走貶，支撐聯電第3季營收實際表現優於預期的主因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言