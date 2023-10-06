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聯電營收／新台幣走貶助攻 第3季570.69億元略優於預期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公告今年9月營收為190.53億元，較上月微增0.53%，和去年同期相比減少24.59%；合計第3季營收570.69億元，和上一季度相比微增1.37%，和去年同期相較下滑24.3%。由於聯電之前預估，第3季晶圓出貨量將下滑3-4%，因此受惠於匯率助攻，實際的營運成果略優於公司預期。

回顧聯電在今年第2季時展望第3季，推估晶圓出貨量將下滑3-4%，產品 ASP 估將成長 2%，產能利用率恐降至64-66%，且由於電價、原物料及人力等成本增加，將稀釋第3季毛利率1-3個百分點。

法人指出，聯電第3季營收應季減約1%至2%，可是受惠於新台幣走貶，支撐聯電第3季營收實際表現優於預期的主因。

聯電 營收

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