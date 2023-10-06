精誠營收／9月28.39億元 月增12.53%

精誠資訊（6214）今（6）日公布今年9月合併營收為28.39億元，月增12.53%，年減1.29%，；累計前九月合併營收248.59億元，年增3.76%。

精誠表示，第三季營收貢獻主要來自於大型金控公司數位系統建置，以及軟體維運維護專案驗收；惟今年製造業受大環境影響，紛紛放緩IT投資預算或展延到第四季，加上近期中國大陸市場景氣尚未完全回復，9月份整體營收表現持平。

展望第四季，因應CBAM歐盟碳關稅10月上路，精誠將積極推動雲端碳管理、永續能源治理等解決方案，協助定錨企業減碳目標，也預期製造業在供應鏈減碳需求的提升，有望為第四季挹注成長動能；此外，也持續聚焦AIGC生成式AI的應用發展，在金融、製造與醫療產業皆已有客戶導入實際應用。

另外，雲地混合環境成為企業IT環境主流，精誠也加速在資安MOC(Monitoring Operation Center)布建更完整的產品線，整合集團在雲端、資安的服務優勢，可望為營收創造貢獻。