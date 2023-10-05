群光營收／9月91.41億元、月增6% 今年來最高
群光電子（2385）今日公告9月合併營收91.41億元，月增6%，為今年來最高，第3季合併營收為258.09億元，累計前三季自結合併營收738.94億元。
群光9月營收表現中，四大產品線包含鍵盤、影像、電源與網通皆同步月增，其中鍵盤營收月增幅度最大，主要受惠PC/NB相關急單挹注。
隨著9月營收創下今年以來高點，群光第3季營收季增2%，優於預期。法人表示，原先預期群光第3季營收較第2季微幅下降，但在PC/NB急單持續挹注之下，抵銷運動攝影機客戶遞延拉貨之影響，第3季營收反轉上升，創下今年新高。法人預期，在產品組合優化與營運費用嚴格管控下，第3季營業利益率可望高於第2季水準，全年獲利表現可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言