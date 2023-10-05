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群光營收／9月91.41億元、月增6% 今年來最高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
群光電子（2385）今日公告9月合併營收91.41億元，月增6%，為今年來最高。圖為群光董事長許崑泰。本報系資料庫
群光電子（2385）今日公告9月合併營收91.41億元，月增6%，為今年來最高。圖為群光董事長許崑泰。本報系資料庫

群光電子（2385）今日公告9月合併營收91.41億元，月增6%，為今年來最高，第3季合併營收為258.09億元，累計前三季自結合併營收738.94億元。

群光9月營收表現中，四大產品線包含鍵盤、影像、電源與網通皆同步月增，其中鍵盤營收月增幅度最大，主要受惠PC/NB相關急單挹注。

隨著9月營收創下今年以來高點，群光第3季營收季增2%，優於預期。法人表示，原先預期群光第3季營收較第2季微幅下降，但在PC/NB急單持續挹注之下，抵銷運動攝影機客戶遞延拉貨之影響，第3季營收反轉上升，創下今年新高。法人預期，在產品組合優化與營運費用嚴格管控下，第3季營業利益率可望高於第2季水準，全年獲利表現可期。

營收 群光 鍵盤 光電

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