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群電營收／9月33.8億元 月增2.21%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
電源大廠群電公布9月營收33.80億元，月增2.1%，年減9.9%。圖為群電總經理曾國華。報系資料照／記者葉信菉 攝影
電源大廠群電公布9月營收33.80億元，月增2.1%，年減9.9%。圖為群電總經理曾國華。報系資料照／記者葉信菉 攝影

電源大廠群電（6412）公布9月營收33.80億元，月增2.1%，年減9.9%。第3季合併營收97.4億元，季增5.1%，年減9.8%。累計今年前九月營收273.02億元，年減13.5%。

公司表示，受惠於NB電源的旺季備貨需求，加上衛星電源需求優於預期，帶動9月營收較上月提升，並創下2023年單月營收新高。在獲利方面，由於第3季產品組合佳，加上匯率助攻，獲利率有機會較上季及去年同期提升。

另外，公司智慧建築的業務再傳佳績，國家住都中心於臺北市萬華區推出「凌霄好室」社會住宅統包工程於上月18日順利決標，由「新安營造有限公司、群光電能、大林聯合建築師事務所」統包團隊得標。在此次專案中，群電將擔任智慧綠建築規劃執行團隊，全案預計2028年完工，將挹注未來數年營收。

展望本季，群電強調，公司將持續採取穩扎穩打的策略，短期方面積極爭取急單、滿足客戶彈性化需求，中長期方面持續強化新客戶、新產品與泰國新產能布局，多管齊下衝刺未來營運成長動能。

在新客戶方面，公司已成功切入一家重量級美系伺服器大客戶，幫客戶準備的鈦金伺服器電源新品預計在近期開始量產；此外，之前投入開發的高階新品，包括360W的電競筆電電源、180W的PD3.1筆電電源，以及新一代衛星通訊電源都已備妥，預計在本季起陸續出貨；而泰國新廠進度十分順利，本季正式量產，可望為爭取歐美訂單增添柴火。

整體而言，公司預估，第4季營收將介於第2季和第3季營收之間，將力拚第4季業績年增率轉正。

營收 電競筆電

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