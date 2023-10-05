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千金股譜瑞-KY上月營收寫逾1年新高 股價攻高漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今（5）日反彈逾百點，早盤最高曾一度拉升至16466.71點，重返5日及10日均線。本報資料照
台股今（5）日反彈逾百點，早盤最高曾一度拉升至16466.71點，重返5日及10日均線。本報資料照

台股今（5）日反彈逾百點，早盤最高曾一度拉升至16466.71點，重返5日及10日均線；千金股中的譜瑞-KY（4966）受惠PC高速傳輸介面需求增溫，9月營收創下逾1年新高，帶動今股價開高走高，盤中直衝漲停1125元，表現強勢。

譜瑞-KY 9月營收為14.95億元，月增30.5%、年增10.93%，攀上去年8月以來高點；第3季營收37.1億元，季增近16%，相較去年同期減少19.21%；前三季營收99.51億元，年減41%。

法人指出，譜瑞第3季業績略優於市場預期，主要受惠PC／筆電客戶急單，雖然訂單能見度相對較低，不過目前客戶需求正陸續回溫，可望帶動譜瑞營運動能逐步走強，明年有機會重返成長軌道。

譜瑞-KY目前在 USB 4、HDMI 等高速傳輸市場都已經推出 Retimer 晶片產品線，且還成功打入超微、高通等平台當中，更獲得超微筆電供應鏈採用，業界推估，導入譜瑞-KY的 USB 4 Retimer 晶片明年將有機會開始放量出貨，使譜瑞-KY明年營運有望明顯看升。

譜瑞 營收 台股

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