9月營收雙增股抗跌 晶相光飆漲停、長聖、宏捷科跟漲

台股今（4）日跳水重挫，9月營收雙增股成為盤面上抗跌指標，晶相光（3530）9月營收亮眼，創下近9個月新高，股價開高後衝上漲停81.1元，成為營收亮眼股的領頭羊，宏捷科（8086）、長聖（6712）等股也跟進上漲。

台股9月營收陸續出爐，統計至昨日有10家上市櫃公司，9月營收較8月、去年同期都呈現成長，主要包括半導體、光電、電子零組件、電腦周邊等電子股，及生技、電機等傳產股。

晶相光、長聖、和勤（1586）等9月營收月成長率都較上月成長超過一成；宏捷科、倉和（6538）、美吾華（1731）、艾笛森（3591）、信邦（3023）、華孚（6235）、毅嘉（2402）等，9月營收月成長率穩步攀升。

晶相光、倉和、宏捷科、長聖等9月營收都年增5成以上；其他9月營收較去年同期成長個股，還包括華孚、艾笛森、和勤、美吾華、毅嘉、信邦等。

晶相光是設計及銷售CMOS影像感測器IC設計公司，應用面包含安防監控、車用影像、視訊攝影機、生物晶片等；9月營收1.66 億元，月增13.49%，年增82.7%，累計今年前 9月營收12.24億元，年減23.74%。

受惠於庫存調整趨於正常，晶相光9月營收創下近9個月新高，第3季營收創5季來的高點，今日股價逆勢上漲，早盤以77元開高後走高，盤中衝上漲停81.1元鎖死，排隊買單超過1,400張。

晶相光飆上漲停，9月營收亮眼股也跟漲，長聖開平走高，盤中漲幅逾2%；宏捷科以115元開高後一度拉升至117.5元，不過盤中漲幅收斂；倉和、艾笛森、美吾華、和勤、華孚等股也是上漲表現。