快訊

亞運拳擊／裁判認定「傷重無法出賽」 甘家葳無緣打金牌戰奪銀

誤入自設陷阱…每日郵報：共軍潛艦黃海遇難 55官兵恐全罹難

亞運軟網／男團連掃9局擊退印尼 搶下金牌戰門票

南亞科9月營收回溫 股價表現抗跌

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

DRAM南亞科（2408）9月合併營收27.24億元，雖然仍年減約15％，但已經寫下10個月以來高峰，在DRAM合約價後市有望觸底反彈效應下，使今（4）日南亞科股價相對抗跌，目前仍在平盤附近游走。

南亞科公告9月合併營收27.24億元、月成長5.8％，連續兩個月繳出月成長成績單，雖然仍相較去年同期減少約15％，但月合併營收營收數字已經寫下10個月以來高峰，帶動第3季合併營收季成長約10％至77.36億元，寫下近三季新高水準。累計今年前3季合併營收達211.88億元、年減56.76％，創20年以來同期低點。

不過，法人認為，由於在三星、SK海力士等DRAM大廠持續減產效應下，將可望讓DRAM供給位元量持續減少，在明年終端裝置需求有望回溫，將可望帶動DRAM合約報價觸底反彈，南亞科後續業績表現亦可望重新回到成長軌道之上。

南亞科在9月合併營收繳出回春訊號後，今日股價表現相較其他半導體類股

相對抗跌，目前仍在平盤附近游走。觀察法人買賣超狀況，三大法人昨（3）日共買超2,375張，終結連續兩個交易日賣超，且單日買超量寫下超過一周以來新高。

南亞科 營收 DRAM

延伸閱讀

美吾華生技集團報喜 三公司9月營收皆成長

南亞科9月營收月增、年減 法人：下半年獲利改善

南亞科9月營收 月增5.8%

南亞科市場喚起多頭記憶 威剛、品安、創見獲利逐季成長

相關新聞

大摩挺聯發科 目標價千元

AI概念股近期再度受到外資法人矚目，成為投資人關注焦點，雖然族群股價昨（3）日隨勢修正，不過聯發科（2454）仍在摩根士...

南亞科9月營收回溫 股價表現抗跌

DRAM廠南亞科（2408）9月合併營收27.24億元，雖然仍年減約15％，但已經寫下10個月以來高峰，在DRAM合約價...

IC設計股笙泉爆量逾3萬張奔漲停 股價寫16個月新高

台股今（4）日開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，下跌逾200點，一舉跌破五日及十日均線；其中笙泉（3122...

AI 股慘跌 這檔逆勢飆上漲停、排隊買單逾2,800張

台股今（4）日開低走低，盤中重挫逾200點，AI股慘跌，指標股緯創（3231）、廣達、技嘉等一片慘綠，迎廣遭列警示股公布...

明泰9月營收月增25.6% 仲琦月增27%

網通廠明泰（3380）、仲琦公布9月營收，均較8月大增逾兩成，但仍比去年同期分別衰退三成及五成。法人表示，明泰越南新廠開...

明基材9月營收月增6% 雙引擎熱轉

明基材（8215）昨（3）日公布9月營收15.84億元，為近三個月高點，月增6.5%，年增42.7%，除偏光片遞延出貨帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。