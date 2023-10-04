南亞科9月營收回溫 股價表現抗跌

DRAM廠南亞科（2408）9月合併營收27.24億元，雖然仍年減約15％，但已經寫下10個月以來高峰，在DRAM合約價後市有望觸底反彈效應下，使今（4）日南亞科股價相對抗跌，目前仍在平盤附近游走。

南亞科公告9月合併營收27.24億元、月成長5.8％，連續兩個月繳出月成長成績單，雖然仍相較去年同期減少約15％，但月合併營收營收數字已經寫下10個月以來高峰，帶動第3季合併營收季成長約10％至77.36億元，寫下近三季新高水準。累計今年前3季合併營收達211.88億元、年減56.76％，創20年以來同期低點。

不過，法人認為，由於在三星、SK海力士等DRAM大廠持續減產效應下，將可望讓DRAM供給位元量持續減少，在明年終端裝置需求有望回溫，將可望帶動DRAM合約報價觸底反彈，南亞科後續業績表現亦可望重新回到成長軌道之上。

南亞科在9月合併營收繳出回春訊號後，今日股價表現相較其他半導體類股

相對抗跌，目前仍在平盤附近游走。觀察法人買賣超狀況，三大法人昨（3）日共買超2,375張，終結連續兩個交易日賣超，且單日買超量寫下超過一周以來新高。