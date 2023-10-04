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IC設計股笙泉爆量逾3萬張奔漲停 股價寫16個月新高

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
笙泉董事長溫國良。記者鐘惠玲攝影／報系資料照
笙泉董事長溫國良。記者鐘惠玲攝影／報系資料照

台股今（4）日開低走低，盤中最低一度下殺至16203.34點，下跌逾200點，一舉跌破五日及十日均線；其中笙泉（3122）早盤股價開高，盤中攻上漲停43.25元，創下逾16個月新高，盤中爆逾3萬張成交量。

笙泉因庫存逐漸消化，8月營收明顯回溫，月增逾27.94%、年增3.75%，並且是近16個月內，單月業績的年增率轉正，累計前八月合併營收為2.22億元，年減39.9%。法人估計公司本季營收將可望季增，第4季表現也有機會持續增長，下半年營運逐季走升。

該公司上半年表現受到整體市況影響，但庫存逐月消化，在包括工控儀表、鍵盤、無線充電、智能家居、馬達等應用的產品銷售挹注下，8月業績大幅成長。

笙泉表示，隨著越來越多廠房轉型為智慧工廠，帶動其工控應用MCU銷售佳績；另外在PC相關周邊USB鍵盤應用方面，該公司USB產品線的出貨表現也提升。

營收 鍵盤

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