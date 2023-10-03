友達併購 BHTC 法人：留意友達、聯詠、瑞鼎投資機會

友達（2409）併購德國汽車業者BHTC，法人機構表示，不僅將躍升Tier 1汽車整合方案解決商，且藉併購BHTC使友達有效提升車載應用know-how，並在印度及歐美布局一次到位下，不僅有利友達未來營運，同時，還可留意聯詠（3034）、瑞鼎（3592）的投資機會。

分析師指出，友達將以6億歐元（約新台幣204億元）收購德商BHTC的100%股權，雙方已簽訂正式協議，友達董事會已通過本案，並預計將於2024年上半以自有資金完成交割。其中，BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH&Co.KG與HELLA GmbH & Co. KGaA各持有50%股權的合資公司，專精從事車用人機介面（HMI）、車用空調控制系統及電子控制元件等產品，具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際各大OEM車廠有深厚合作關係。BHTC總部位於

德國利普施塔特，並於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國等地設有子公司。

BHTC現有員工人數約2,900名，2022年的銷售金額約為6.19億歐元，營業利益約為1,620萬歐元，稅後淨利為900萬歐元。法人機構表示，併購BHTC延續友達雙軸轉型策略目標，能有效提升顯示技術附加價值、深化垂直市場應用。BHTC 在德國、保加利亞、美國、墨西哥、中國、日本和印度設有生產工廠，友達原本規劃今年決議在歐美投資設廠，併購BHTC取得其據點使友達一次完成歐美布局。

另外，BHTC在2022年位於印度Pune的新廠已正式量產，成為TATA在地供應鏈。友達透過此次收購BHTC，將因此擁有印度工廠，使印度布局後來居上。友達截至2023年第2季季末帳上現金部位新台幣905億元，預期本次收購不會對友達財務承擔能力帶來負面影響。

除此之外，友達併購BHTC將為與友達合作的車用驅動IC廠商帶來新的機會。車用DDI方面，賓士宣布擴大與LG Display在車用OLED市場合作，顯示未來車用市場將確立朝向OLED世代前進；聯詠在車用市場耕耘已久，TDDI已經跨入歐系高階市場，近幾年更拿下美系電動車市場大單，且即便消費性市場需求疲弱，車用驅動IC需求亦沒有明顯衰退，成為支撐聯詠營運的

主要關鍵。瑞鼎經營車用TDDI，為公司關注的潛力產品之一，瑞鼎表示每車所使用的面板預期會呈現增長的趨勢，而TDDI產品單價又較一般DDIC產品單價更高，兩者皆有助於相關市場的成長。