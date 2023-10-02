緯創爆量盤中攻漲停引領AI強漲 分析師：人工智慧發展推動供應鏈需求

緯創（3231）今(2)日股價開高，盤中數度攻上漲停價111.5元，但最後一盤遭摜壓而未能收漲停，但盤中爆量制18萬張激勵買盤強攻AI族群。

受惠AI題材相關概念股近10日三大法人買賣超，第一名為華通（2313）今日股價開高，開盤價53.7元，較上周四（9月28日）收盤上漲0.7元。分析師連乾文表示，人工智慧領域（AI）的蓬勃發展也帶動了相關供應鏈元件的需求增長，這些元件包括印刷電路板、銅箔基板、散熱解決方案、機殼等相關題材。

受惠於AI相關題材的議題包括銅箔基板、印刷電路板、散熱、機殼和電源供應器。其中，銅箔基板在AI伺服器需求的劇增下，成為市場中最重要的元件之一，例如台光電（2383）今（2）日股價以438元開高，早盤最高價來到454.5元；印刷電路板的需求也大幅增加，因伺服器變得更加重且更複雜，相關概念股金像電（2368）、華通股價開高，金像電今日開盤價230元，早盤最高價來到233元；為了應對高性能伺服器的散熱需求，新一代冷卻技術的需求也大增，奇鋐（3017）以347.5元開盤，早盤最高351元；伺服器的重量增加，需要更堅固和高效的機殼，這促使了機殼製造商的表現出色，今日偉訓（3032）、迎廣（6117）攻漲停。

連乾文更進一步指出，目前各大科技公司紛紛投入自主設計晶片的競爭中，包括亞馬遜、微軟、Meta（前Facebook）、Google和特斯拉。這一趨勢推動了晶片市場的增長，並將供應鏈帶入了新的境地。連乾文表示，展望未來，人工智慧領域的持續發展將繼續推動相關供應鏈元件的需求增長。例如：法人預估世芯（3661）到2025年，這一領域的股票有望實現更大的增值，投資人對其前景持樂觀態度。