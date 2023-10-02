朋程法說釋正面展望 股價漲逾1％開出

整流二極體大廠朋程（8255）在上周四（28日）法說會釋出相對正面訊息後，今日股價以上漲超過1％開出，終結連續三個交易日下跌。法人預期，朋程明年將有望隨著電動車商機，推動獲利再度改寫新高。

朋程上周四舉行法說會，會中指出由於歐洲競爭對手將可望逐步退出二極體市場，加上電動車需求不斷成長，並取代燃油車市場規模，使朋程超高效能整流二極體（ULLD）、48V的MOSFET模組市場需求呈現逐季看增趨勢，且ULLD產品線更呈現產能滿載狀態，預期明年朋程開出的ULLD新產能再開出後，接單有望再度滿載。

法人指出，朋程今年主要受到先前車用晶片供給不足影響，使二極體出貨表現偏弱，不過目前車用晶片供給短缺問題已經全面解決，明年電動車市場需求持續成長、競爭對手逐步退出，加上併入茂矽後帶來的營收成長，預期明年朋程獲利將有望再度改寫新高。

朋程在法說會中釋出相對正面展望後，今日股價以上漲超過1％開出，終結連續三個交易日下跌，股價暫時站上三個交易日以來新高。累計三大法人在上週一共賣超朋程股票539張。