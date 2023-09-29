外資逆勢掃貨股 聚光

外資在美聯準會利率決策會議（FOMC）釋放調降明年降息幅度等鷹派訊號後，加速對台股提款，9月賣超再次突破千億元大關，引發市場高度警戒，不過開始布局的聯發科（2454）、國巨等十檔「逢低掃貨」股，市場看好將是10月行情焦點。

出乎市場意料之外的是，聯準會調降明年降息預期；此次聯準會利率點陣圖一方面暗示11、12月兩次會議將會再升息1碼，另一方面，2023至2025年底聯邦基金利率預期中值，分別為5.6%，5.1%，3.9%，相較6月利率點陣圖的5.6%，4.6%，3.4%，意味明年原本降息4碼的幅度、縮水一半為2碼，美國10年期公債殖利率應聲來到2007年以來新高、美元走升，國際資金回流美元資產壓力升溫。

隨美元走強，外資加速對台股提款，9月賣超1,659億元，不僅是今年以來最大單月賣超，也是自去年9月賣超1,685億元以來最大調節動作。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，外資9月賣超再次突破千億元大關，觀察外資動向，9月出現較大賣超動作，主要是對5月以來大漲的台積電、廣達、台達電、技嘉、微星、創意等AI股逢高獲利了結，逢低開始加碼第4季景氣回溫的IC設計、庫存已到健康水位的被動元件、股價修正已久的海運等族群，顯示外資並非全面看空台股，只在持股的股價漲多後獲利落袋，逢低加碼的個股，應是在為下一波段預做準備。

根據統計，在外資9月大舉賣超之際，逢低加碼金額逾20億元個股，包括聯發科、國巨、光寶科、長榮、台光電、聯詠、華碩、華通、智原、智易等十檔「逢低掃貨」股。