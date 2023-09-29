12檔量增價揚股 後勁十足

台股本周無懼連假前賣壓出籠，量縮收小紅，金像電（2368）、中砂等多檔率先強勢表態，不但量增價揚，並獲法人敲進，市場專家看好節後有機會吸引短多優先卡位，股價仍有上檔空間可期。

12檔本周量增價揚強勢股

外資上周大賣台股1,054.1億元後，本周賣壓逐漸趨緩，集中市場及櫃買市場走勢展現韌性，雙雙力守上周低點，連續四日未再改寫22日波段低點，特定買盤力守意味濃厚，量能萎縮亦代表籌碼不如想像中凌亂，有機會於半年線以下開始築底。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股近日低檔有守，即使中秋連假前市場買盤傾向觀望，但盤面持續良性輪動，部分展望轉趨正面、籌碼經過良性換手個股，開始出現表態現象，尤其本周挾量走揚的強勢個股，配合法人買盤進駐，將有利短多行情續航。

篩選本周量價同增，且法人買超逾千張代表個股，計有森崴能源、華孚、大亞、高力、金像電、中砂、聯茂、宏泰、鈊象、同欣電、大江、東元等，分布電力供應、新能源、印刷電路板（PCB）等相關族群，部分呈現技術面中期反彈蓄勢待發。

森崴能源隨台電二期工程逐漸進入認列高峰，加上受惠全球能源轉型趨勢，法人看好明年獲利可望大幅成長逾一倍，股價在年線以上打完底部後，本周啟動上漲走勢，並收復所有均線，至於東元長期拜美國基礎建設電氣化題材，以及國內離岸風電建置需求，近日外資大舉回補。

中砂傳出接獲來自中國大陸晶圓代工廠的鑽石碟急單，法人預期9至11月營收可能出現短暫回升，除調升第3季營收預估值，第4季營收有機會轉為年增，毛利率上修到 31.1%。