i15熱 台郡、臻鼎打蘋果光

iPhone 15新機上市熱賣，供應鏈受惠，包括提高台廠PCB產值。研究機構數據預測，下半年蘋果PCB廠商營運有望逐季回溫。法人看好軟板廠台郡（6269）、PCB龍頭臻鼎、HDI大廠華通與欣興最受惠相關市場趨勢。

蘋果PCB營運動態

市場點名的蘋果供應商皆不評論單一客戶訊息，不過法人預期，蘋果系列新機穩定出貨，有望帶動今年下半年PCB傳統旺季表現。

各大廠先前釋出展望。臻鼎董事長沈慶芳日前在法說會表示，營運已於上半年落底，下半年進入旺季，營運目標一路升溫到年底。

華通董事長江培琨預告，第3季是PCB的傳統旺季，期望旺季效應帶動營運漸入佳境。

不過IEK工研院產科國際所也指出，雖下半年可望逐季回溫，但整體經濟環境影響抑制復甦力道與上半年拖累，預測2023年全年台灣PCB產業產值仍較去年衰退，估計年衰退16.8%。

展望2024年，IEK工研院產科國際所預期，終端庫存調整應可進入尾聲，手機、電腦、半導體等主力市場將邁入復甦階段加上電動車、AI 伺服器、衛星通訊延續需求，2024年台灣PCB產業將恢復成長，達8.1%。

IEK分析，2023年第3季PCB產品中，多層板受到電腦終端庫存去化有成，訂單逐步回溫，加上車用板與伺服器等產品持續挹注動能。軟板受惠 iPhone新機拉貨效應，第3季將有不錯的成長動能，筆電與車用軟板可望延續需求力道。

至於HDI，IEK分析，同步受惠 iPhone 新機拉貨效應與其他高階產品如ADAS、衛星通訊等產品支撐成長。載板方面受限客戶庫存調整，訂單狀況保守，但手機新品上市可先帶動BT載板復甦。