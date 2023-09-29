外資近五日買超第一名 法人：展望大亞穩定現金流與未來成長

大亞公司（1609）近五日受外資青睞，成為外資買超的第一名。大亞周四（28日）股價開高，隨後股價呈現往上走的趨勢，最後以38.45元收盤，上漲1.75元，漲幅4.77%。

法人表示，大亞志光一期85MW案場已7月順利取得電業執照，後續將替公司帶來穩定現金流量，而志光二期35MW則預期最快在2024年上半年併網，再度推升整體收入結構轉佳。

至於線纜事業部，公司預期2023下半年表現將不輸於2023上半年，法人表示，考量台電強韌電網計畫在今明兩年內將為投資高峰期，預期後續將持續釋出多項標案，仍有助於帶動公司產品出貨增加，惟短期內銅價受中國大陸需求復甦力道不足而再度轉弱，致使整體線纜事業部門成長幅度相對較緩。

法人表示，考量後續仍將有太陽能案場併網加入，整體公司運營穩健，預估大亞2023年EPS 4.03元。