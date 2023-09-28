美光減產後展望：2024年可能實現盈虧平衡 相關台廠有望復甦

美光（Micron）減產創造後續獲利改善，法人表示，預期隨市場回溫，復甦將依序由下游模組廠、上游製造/代工廠（先賣出製成品）、封測廠（WIP轉製程品需求帶動業績回溫），相關公司將受惠，包括威剛（3260）、南亞科（2408）、南茂（8150）等個股。

法人指出，美光管理層明確表達了加速產業落底、縮短陣痛期的意願。即使可能會產生閒置損失，大型記憶體製造商仍將盡力加速產業的底部，並期望在2024年實現盈虧平衡。這為2024年記憶體產業復甦提供了樂觀的預期。最後，預測隨著市場回溫，復甦將從下游模組廠開始，然後向上游製造/代工廠擴展，最終帶動封測廠的業績回升。

隨著全球記憶體市場的不穩定，美光（Micron）近期宣布了一系列減產措施，法人表示，美光預計在2024下半年才能實現毛利率轉正，這一預期低於市場預期。報告指出，這主要是由於 Flash 記憶體庫存去化需要更多時間，且2024年第1季度仍處於淡季，因此改善需要一段時間。

法人表示，美光認為記憶體價格已觸底，轉折時點符合市場預期。管理層表示，已有部分客戶在低價時增加了對 DRAM 和 NAND 的採購，特別是模組廠商。如果需求復甦持續，則這可能對美光的業績帶來積極影響。美光目前維持減產幅度不再進一步擴大此外，儘管季度內存天數（DOI）相較上季增加了2天，但考慮到出貨增加，DOI 應該有望轉折向下，這將對公司業績帶來積極影響。