威宏-KY有擔 CB 競價拍賣底價102元 9月28日投標開始

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），辦理國內第二次有擔保轉換公司債，競價拍賣底價102元，今(28)日投標開始，10月3日為投標截止日，10月5日開標，總發行額度為4,000張，轉換價84.3元，轉換溢價率102%。

威宏上半年稅後純益2.63億元、年減5.9%，每股稅後純益4.35元；法人估，運動、輕奢需求穩定，第4季旺季可期，下半年營運應可優於上半年。

威宏前八月合併營收53.57億元、年減4.3%。主要因為產業訂單與出貨節奏回到傳統淡旺季週期，第3季為歐美品牌商開發季度而略受影響。

法人指出，第4季為傳統消費旺季，預期品牌客戶庫存調整已見成果，屆時運動與輕奢精品兩大品牌事業群將重回成長態勢。

威宏表示，近期各大運動及戶外品牌陸續上修2024年營運展望，尤其美系大客戶NIKE看好明年中國經濟復甦動能，終端市場消費力道可望逐步向上；加上運動賽事持續展開，均有助提升運動護具與裝備的終端需求。

此外，受惠疫後全球飛行人數明顯提升，又適逢暑假旅遊旺季，推升行李箱、輕奢精品包袋的購置及汰換需求，而年底歐美節慶贈禮需求與零售商促銷活動，均可望加速終端庫存去化速度，並推升第4季旺季成長可期。

為充實營運資金、償還銀行借款及擴增新客戶，威宏董事會決議辦理國內第二次有擔保轉換公司債，及現金增資發行新股案，總募資金額預計為7億元，將進一步優化公司財務結構。