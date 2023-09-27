台積面臨500元保衛戰

台股昨天大跌一七六點，指數收在一萬六二七六點，外資持續撤出亞洲新興市場，權王台積電淪為提款機，昨天下跌六元、收在最低點五一九元，改寫五月十八日以來新低，恐再陷入五百元關卡保衛戰。法人評估，在外資調節賣壓未歇前，回測年線五一○元支撐機率不小。

iPhone 15 Pro傳出過熱問題，引來對台積電三奈米製程的疑慮，加上美國公債殖利率續漲，台幣兌美元匯率持續貶值，拖累台積電的股價表現。

元富投顧總經理鄭文賢指出，美國聯準會日前釋出將維持高利率更長時間，加上美國聯邦政府預算案又傳卡關疑慮，十年期美債殖利率飆高，美元指數逼近一○六元的今年新高，國際熱錢持續調節台股。

籌碼面來看，外資昨天賣超台積電一點七萬張、連七賣，是股價跌跌不休的主要原因；多頭主力為八大公股券商，昨承接二五一二張，連七日站在買方，累計買超一點七萬張，但相較外資仍只是杯水車薪。

長期研究半導體的資深法人指出，台積電八月營收攀升至一八八六點八億元，為今年次高，主要受惠於蘋果拉貨效應，預期九月恐較上月略低，但第三季營收仍可順利達成甚至略優於先前公布的財測目標。

台積電預計十月十二日舉行法說會，法人評估，台幣兌美元匯率本季貶值約百分之三，將助攻獲利，實際數字可望優於預期，市場更關注今年全年美元營收及資本支出是否出現調整，但目前估計即使調降，幅度應屬有限，對股價影響偏向中性。