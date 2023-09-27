台積股價 打500元保衛戰

美債殖利率居高不下，國際資金持續撤離亞洲新興市場，權王台積電淪為提款機，昨（26）日下跌6元或1.1%，收當日最低價519元，為5月18日以來新低價位。法人評估，在外資調節賣壓未歇前，台積電回測年線510元支撐機率不小，甚至面臨500元保衛戰。

外資昨天大舉賣超台積電逾1.7萬張，是最大賣壓來源，累計外資已連續七個交易日賣超台積電共計11.3萬餘張，提款603.7億元，多頭主力則為八大公股行庫，昨日承接2,512張或13億元，連七日站在買方，累計買超1.7萬張或95.5億元，無力抵抗外資持續調賣壓。台積電周二ADR早盤走勢疲弱，下跌約1.4%。

台積電昨日含盤後交易總成交量約2.9萬張，較前一日擴增41.2%，其中，最後一盤成交5,020張，略低於近五日平均水準。以盤後券商進出來看，收盤價、也是最低價的519元，主要賣壓來源前幾大均為外資券商，包括麥格里、瑞銀、花旗環球、高盛、美林等，市場推測仍偏向套利、避險操作為主。

雖然蘋果iPhone 15系列新機開賣湧現熱潮，但台積電股價卻從558元一路下探，隨美股亂流干擾，台積電持續成為外資提款機，昨失守520元關卡後，累計近七個交易日已下跌39元，跌幅逾5%，昨天市值降至13.46兆元，較先前約14.47兆元蒸發已逾1兆元。

就基本面來看，長期研究半導體產業的資深法人指出，台積電8月合併營收攀升至1,886.8億元，為今年次高，主要受惠於蘋果新機拉貨效應，預期9月恐較8月略低，但第3季合併營收仍可順利達成、甚至略優於先前公布的財測目標。

台積電預計10月舉行法說會，法人評估，由於新台幣兌美元匯率本季貶值約3%，將對獲利帶來助攻效果，實際數字可望優於預期，市場更加關注今年全年美元營收財測，以及資本支出是否調整，但目前估計即使調降，幅度應屬有限，對股價影響偏向中性。

元富投顧總經理鄭文賢指出，美聯準會（Fed）日前釋出將維持高利率更長一段時間，並可能進一步升息，加上美國聯邦政府預算案又傳卡關疑慮，10年期美債殖利率盤中創2007年9月以來高點，美元指數亦逼近106元今年新高，使國際熱錢持續調節台股，最大權值股台積電走勢欲振乏力。

群益投顧總經理范振鴻認為，目前數據顯示，美國第4季起經濟景氣可能開始降溫，屆時美債殖利率應會出現拉回，除有利科技股評價外，亦可促使國際資金重返亞洲新興市場，添增台股資金動能。