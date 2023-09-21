台光電、金像電 認購熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台光電董事長董定宇。 圖／聯合報系資料照片
台光電董事長董定宇。 圖／聯合報系資料照片

銅箔基板（CCL）族群營運已於上半年落底，隨著Eagle Stream、Genoa、400G Switch放量，以及AI伺服器異軍突起，台系供應鏈台光電（2383）、金像電（2368）的AI Server供應鏈中市占率大，受惠程度相對高，股價經過震盪拉回後，昨（20）日股價雙雙彈升。

權證發行商表示，投資人如果看好CCL族群，可透過中長天期權證商品布局，如金像電兆豐37購02、金像電群益32購09、台光電兆豐34購01、台光電元大33購33等。

台光電、金像電相關權證
台光電、金像電相關權證

法人分析，CCL及伺服器PCB族群上半年仍受伺服器供應鏈庫存調整，以及Intel Eagle Stream、AMD Genoa滲透率提升速度慢於預期影響，另外中低階CCL則受到中系手機、PC需求仍疲弱，以及中國大陸競爭對手產能開出殺價競爭等因素影響，下半年出現轉機，業者營運好轉。

台光電8月營收38.9億元，月增6.7%、年增20.4% ，季營收達成率為70.9%，優於法人預期，主要是公司接到AI急單，帶動基礎建設部門營收；前八月營收約240.77億元，仍受上半年拖累，年減8.9%。展望下半年，步入傳統旺季，且新款iPhone備貨帶動無鹵素材料需求，業績看俏。台光電是Nvidia供應鏈市占率最高的CCL廠商，市占率達60%以上，顯著高於一般伺服器業務的25%至35%，可說是最受惠AI趨勢的CCL廠商，有利於毛利率及評價。

全球最大伺服器印刷電路板廠金像電，市占率約25%至30%，第1季來自AI產品比重僅低個位數，第2季則大幅拉升至一成，帶動上半年稅後純益12.47億元，每股純益（EPS）2.56元。時至下半年，金像電8月營收繳出 27.4億元成績，月增5%，改寫2022年12月以來新高，主要受惠AI伺服器通用基板（UBB）出貨持續放量，累計前八月營收186.5億元，年減幅度持續收斂。

台光電 營收 伺服器

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