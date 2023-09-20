快訊

總統大選最新民調／賴清德42.52%領先 郭台銘公布副手不升反降

美國取消試射極音速飛彈 與中俄軍武競賽為何從領先變落後

五股觀音山「達摩洞」驚傳患者持刀砍人 6救護車到場7人送醫

文曄股價再攻漲停 站上百元關卡

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。記者胡經周攝影/報系資料照
文曄董事長鄭文宗。記者胡經周攝影/報系資料照

IC通路商文曄（3036）在收購加拿大同業富昌電子（Future Electronics）後，未來營運將有望持續擴大，使市場相當看好文曄未來業績表現。在買盤連日湧入效應下，使文曄今（20）日股價再攻漲停，股價站上百元關卡，重回去年2月以來位階。

文曄今日股價開出紅盤後，股價一路上攻，在9點43分超過千張買盤敲進後，股價再度攻上漲停，這也是收購案宣布後，文曄拿下的第四根漲停，股價達到100元關卡，股價回到去年2月以來新高價位。

文曄（3036）宣布已簽訂正式協議，將以38億美元（約合新台幣1212.65億元）全現金收購，總部位於加拿大同業富昌電子的100％股份。此交易已獲得文曄董事會以及富昌電子董事會的一致核准，若各國主管機關批准狀況順利，預計於2024年上半年完成交割。

文曄公告8月合併營收達503.72億元、月減6.71％，累計今年前八月合併營收為3,419.30億元、年減2.31％，改寫歷史同期次高。法人指出，文曄下半年雖然仍將持續受到景氣低迷影響，但明年完成收購富昌電子後，業績規模將可望迅速跳增。

文曄 漲停

延伸閱讀

加幣因通膨壓力創三個月來最大升幅 日圓進逼148日圓

指稱印度殺害錫克教領袖後關係急凍 杜魯多：無意激怒印方

【Daily Podcast】美國伊朗換囚協議真是雙贏局面嗎？／加拿大控印度殺害錫克族領袖，後續影響為何？

以牙還牙！印度驅逐加拿大外交官 限時5天內出境

相關新聞

華邦電今除息 盤中填息逾7成

台股今（20）日開低於平盤附近震盪，華邦電（2344）今進行除息交易，每股配發現金股利1元，參考價26.85元，早盤以2...

文曄股價再攻漲停 站上百元關卡

IC通路商文曄（3036）在收購加拿大同業富昌電子（Future Electronics）後，未來營運將有望持續擴大，使...

文曄收購 Future 盤中攻漲停 法人看好「增加持股」

今（20）日IC通路商文曄（3036）盤中以100元攻漲停，表現亮眼。法人看好，日前文曄宣布重大收購交易，將以現金38億...

蘋果PCB鏈 旺季加持

蘋果印刷電路板（PCB）概念股回神，受惠蘋果iPhone 15 Pro等系列新品預購熱潮，法人看好相關蘋概PCB旺季營運...

快充商機火爆 偉詮電沾光

蘋果iPhone 15因應歐盟要求，將接口由Lightning改成USB Type-C，同時支援USB-PD快充技術，由...

奇偶 本季毛利率看升

安控廠奇偶（3356）8月營運表現為今年以來最佳，法人估計，在匯兌收益加持下，預期本季毛利率有望優於第2季水準，力守逾4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦