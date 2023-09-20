文曄股價再攻漲停 站上百元關卡

IC通路商文曄（3036）在收購加拿大同業富昌電子（Future Electronics）後，未來營運將有望持續擴大，使市場相當看好文曄未來業績表現。在買盤連日湧入效應下，使文曄今（20）日股價再攻漲停，股價站上百元關卡，重回去年2月以來位階。

文曄今日股價開出紅盤後，股價一路上攻，在9點43分超過千張買盤敲進後，股價再度攻上漲停，這也是收購案宣布後，文曄拿下的第四根漲停，股價達到100元關卡，股價回到去年2月以來新高價位。

文曄（3036）宣布已簽訂正式協議，將以38億美元（約合新台幣1212.65億元）全現金收購，總部位於加拿大同業富昌電子的100％股份。此交易已獲得文曄董事會以及富昌電子董事會的一致核准，若各國主管機關批准狀況順利，預計於2024年上半年完成交割。

文曄公告8月合併營收達503.72億元、月減6.71％，累計今年前八月合併營收為3,419.30億元、年減2.31％，改寫歷史同期次高。法人指出，文曄下半年雖然仍將持續受到景氣低迷影響，但明年完成收購富昌電子後，業績規模將可望迅速跳增。