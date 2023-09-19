蘋果PCB鏈 旺季加持

蘋果印刷電路板（PCB）概念股回神，受惠蘋果iPhone 15 Pro等系列新品預購熱潮，法人看好相關蘋概PCB旺季營運可期。隨蘋果新品熱度升溫，PCB龍頭臻鼎（4958）、HDI大廠華通與欣興等昨（19）日盤中股價同步走強。

臻鼎昨股價以102.5元作收，上漲1元，投信買超524張，連續28個交易日買超力挺。HDI大廠華通昨開盤衝上60.8元，一度創波段新高，不過終場隨結帳賣壓湧出收黑，終場收56.9元，下跌0.7元，但外資與投信仍同步買超，外資回補買超7,970張，投信買超6,857張。

蘋概PCB廠營運升溫

PCB載板大廠欣興昨股價收紅，開低後穩步拉高，終場收188.5元，上漲4元。三大法人同步買超，合計買超6,530張。軟板廠台郡開高後最高來到90.6元，不過隨賣壓湧出收黑，終場收89元，下跌0.7元，不過投信仍維持買超。另一家軟板廠嘉聯益盤中股價一度拉高至24.2元，終場收23.9元，上漲1元，自營商連續兩個交易日買超。

蘋概PCB廠商一貫不評論單一客戶訊息，不過先前各大廠在股東會後，陸續釋出下半年營運隨客戶新品推出將加溫的正面看法。各廠商普遍定調下半年較上半年復甦，各擁不同生產優勢，將謹慎應對經濟前景不佳帶來的風險。

臻鼎董座沈慶芳先前預告，營運已於上半年落底，資本支出不會比去年減少，維持投資，同時看待下半年步入旺季，營運目標一路升溫到年底。

台郡先前法說會上釋出第3季展望，預期第3季產值估年減少10%，下半年進入旺季以穩住獲利為優先，今年看來產能8-9月仍有望滿載，步入手機出貨旺季，實際仍看客戶調配出貨，面對2023年後疫情與通膨消費疲軟與金融局勢不利局勢，管理將以精實成本架構，提升智慧化製造及管理效率。