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00757ETF 成分股刪超微增博通 AI 及半導體領域布局再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00757成分股AI領域布局。廖賢龍/製表
00757成分股AI領域布局。廖賢龍/製表

尖牙指數（FANG+ Index）季度調整中，成分股將再次迎來新變化。根據指數公司 ICE Data Indices 報告，尖牙指數9月季調整，成分股將新增網通晶片龍頭博通（Broadcom），並剔除超微半導體（AMD）。成分股調整於9月18日生效，追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757），也將緊隨指數調整投資組合。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一指出，今年市場主軸由AI帶動，但輝達（Nvidia） CUDA 生態系完整並持續投入AI領域，主導 GPU 市場的地位難以撼動，使超微半導體一時半刻在市佔率上難越城池。

博通不但是網通晶片龍頭，在AI晶片（ASIC）也居主導地位。根據摩根大通報告，ASIC 晶片市場未來每年成長率將達20％。在當前價值約140億美元的 ASIC 晶片市場中，博通市占率高達35%。博通預期AI相關晶片營收可能很快就會超過企業整體營收的25%。AI熱潮帶動高速傳輸及AI晶片需求，因此博通的加入讓尖牙指數在AI及半導體體領域布局可更加完整。

經此調整，統一FANG+ETF（00757）將多角度覆蓋AI商機。在基礎建設領域，成分股網羅伺服器霸主輝達、網通晶片龍頭博通及雲端運算領導者亞馬遜。軟體技術方面，則聚焦 Open AI 主要投資者微軟、技術先驅 META 及谷歌（google）。

AI技術也讓00757成份股中的其他科技巨頭如虎添翼，例如，META 利用AI演算法大幅提升廣告投放基準度，雪花也與輝達合作，讓客戶可以利用自有數據量身訂做AI模型。近日特斯拉更推出AI超級電腦Dojo，市場認為將為特斯拉在自駕領域帶來巨大優勢。

林良一表示，博通為美股半導體龍頭之一，在網路通信、半導體技術及儲存技術上，都扮演領先者角色，也是S&P500指數中市值第16大成分股、那斯達克100指數第8大成分股及費城半導體指數第3大成分股，代表性十足。本次的成分股調整，將使統一FANG+ETF（00757）與S&P500、那斯達克100以及費城半導體指數的重點持股重疊度進一步提升。

AI 晶片 博通

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