PCB 族群回溫 華通帶量大漲逾9% 改寫21年新高

台股今（15）日於平盤附近震盪，盤中一度收復月均線，其中 PCB 族群由華通（2313）領軍，盤中帶量大漲超過9%，股價改寫逾21年新高，位居個股成交量榜首，其餘金像電（2368）、健鼎、定穎投控、南電、欣興等皆呈現上漲之姿。

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所日前發布「全球軟板觀測」報告指出，今年受限於高庫存和消費需求下降，全球軟板產值將下滑12.6%，落至172億美元，展望2024年，報告指出，在終端庫存調整告一段落，主要市場如手機和電腦的復甦，搭配車用軟板的需求持續增加，預估2024年全球軟板市場可重回5.4%的成長。

華通8月營收達64.61億元，月增7.13%、年減10.12%，累計華通今年前八月營收達398.51億元，年減16.9%。華通日前法說會表示，今年資本支出預計在50~55億元水準，主要為擴充 mSAP 製程 HDI、軟板以及 SMT 設備。上半年應為今年營運低點，第3季開始進入各重要客戶新品備貨旺季，但第4季的消費性電子產品市場需求仍待進一步觀察。

欣興8月營收92.18億元，月增7.6%，年減24%，為今年以來單月次高。累計今年前八月營收695.88億元，年減少22.9%。第3季受惠消費電子產品進入旺季，美系客戶手機新品發表，加上 AI 伺服器需求成長，預期 HDI、PCB 產線稼動率將分別回升至80%~90%與80%~85%下，帶動本業獲利回升。

南電8月合併營收為33.74億元，創四個月來高點，月增1.2%，年減41.3%；前八月合併營收為294.21億元，年減28.3%。南電上半年營收結構中，有五成來自網路通訊應用，17%是個人電腦應用，另外消費性電子、車用電子等，大約各占一成多。