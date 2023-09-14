英業達（2356）搭載輝達H100架構的AI伺服器，9月起進入今年出貨高峰，董事長葉力誠昨（14）日表示，AI伺服器客戶新訂單持續湧進，因應客戶需求，英業達持續擴產，對產業後市發展樂觀。

他強調，整體來看，AI伺服器市場未來兩、三年持續向上「沒有懸念」，明年甚至有機會倍數成長。英業達昨天捐贈台大560台高效伺服器和逾千顆英特爾中央處理器，葉力誠會後受訪，釋出以上訊息。

英業達一口氣捐出20櫃的高效伺服器系統，每一櫃重達750公斤，光是架設一台高效伺服器，就要出動兩輛大卡車運送。葉力誠指出：「這只是我們（英業達）的第一步，未來會持續擴大產學合作範圍」。

談到明年景氣，葉力誠指出，維持上半年的預測，產業景氣還是持平，集團過去以擴大營收規模為主要目標，現階段則聚焦在提升整體毛利率，預估業績成長速度可能會放緩，未來目標會先放在獲利優於營業額提升幅度，並透過車用電子、AI伺服器等利基型產品，逐步增加自身競爭力。

葉力誠指出，英業達從原本的代工製造逐漸轉型、慢慢涉入重直整合，近年經由投入伺服器，發展出多角度切入市場，並成功延伸到每一個人類手上的終端，目前在智慧醫療、智慧城市等領域布局都有不少成果。

他強調，未來無論6G、7G，只要是從雲到端到地端的布局、都是英業達重要的發展方向，此外，台灣ICT產業已逐漸走向新藍海，相信其他電子五哥同業，也都在相關領域有所投入。

英業達透露，目前有同業觀察到有記憶體廠商已在下半年降低DDR4產能，並轉而鎖定DDR5產品，相信後續市場需求也將跟著有所回溫，一切只待產品價格下降，產品就會被市場大量採用，預估企業級伺服器市況也會隨之增強，不過由於AI伺服器的產能上升，對其他類別伺服器的比重也會造成擠壓，這方面需多加留意。

英業達表示，雖然上游料況供應持續緊張，旗下產能還是會持續擴大，其中，泰國新廠將於本周開工動土，葉力誠也會親自到場主持；墨西哥新產線也已經正式投產，預估所有產能在明年第4季將全面到位，AI伺服器產能明年有望年增雙位數百分比；泰國新設產能則將在2025年首季開始供應當地客戶。