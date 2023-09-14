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運價指數連六紅 散裝族群揚帆啟航 慧洋-KY量價勁揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（14）日開高，盤中最高一度拉升至16,762.6點，大陸房市政策鬆綁，原物料需求急升，加上巴拿馬運河塞船情況惡化，帶動散裝船運價連六紅，激勵今散裝族群股價大漲，慧洋-KY（2637）領軍，盤中放量上漲逾9%，新興（2605）上漲逾6%，中航（2612）、四維航（5608）、裕民（2606）盤中也有超過5%的漲幅。

指標船型海岬型船舶運價指數（BCI）昨日大漲86點，近一周運價大漲逾三成，加計昨日漲幅已近四成，而散裝運價綜合指數（BDI）昨日則是大漲55點，收1,290點、漲幅達4.45%。

巴拿馬運河水位已降至歷史新低，散裝船大排長龍，塞船問題嚴重，排隊等待時間已接近30天，在巴拿馬運河幾停擺，但因歐美準備過冬、及大陸水患重建需求，引爆散裝船搶艙大戰，散裝艙位需求率先外溢至中小型船舶，推升運價大漲。

慧洋-KY8月合併營收12.40億元，累計前八月合併營收為107.92億元，慧洋同步公告自結獲利，8月單月營業利益72,305仟元，稅前盈餘為1.42億元，自結每股稅前盈餘為0.19元；累計前8月稅前盈餘為15.36億元，自結每股稅前盈餘為2.06元。

慧洋-KY指出，巴拿馬運河一帶乾旱問題，使船舶吃水水位下降，導致船舶等待與繞道時間延長，影響該區域船舶週轉天數，自8月中旬起船舶運價及指數向上攀升，其中又以中小型船舶回升幅度較高，而由於慧洋租金採預收方式，部分指數連結船舶的營收成長預期會遞延反映在9月份。

巴拿馬運河 慧洋

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