崇越營收／8月41.5億元 海外環保工程完工挹注

崇越（5434）日前公布8月合併營收達41.5億元，較上月增加2,469萬元，累計營收達328.3億元。

崇越今（12）日說明，8月營收較上月增加近1%，主要受惠於海外環保工程完工挹注營收。崇越科技協助半導體及光電廠客戶，提供整廠規劃興建、廠務系統工程、綠色能源及循環經濟服務，長期投資、研發符合最新環保法規的廢水處理技術與產品，解決高科技廠客戶的廢水處理難題。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。