AI 股全數翻黑外資卻加碼狂買 供應鏈業者親揭市況實情

AI概念股昨（11）日全面重挫，但外資卻逆向買超多檔AI指標股，其中，代工股后緯創（3231）更以2萬195張位列外資買超排行之冠，對此，有供應鏈業者指出，雖然AI類股疑似出現漲多回檔，調節賣壓、技術性過熱修正等情況，但真實行情仍要觀察帶起AI方向的輝達走勢，事實上從財報表現來看，不僅毫無向下趨勢，且隨著啟動出貨，待未來放量走勢光明，根本不需擔心。

業者指出，像是廣達（2382）、緯創手上皆握有輝達大單，其中，緯創不僅握有輝達H100伺服器訂單、供應新一代B100基板，還與輝達合作推全新AI伺服器，而電子代工股王廣達（2382）則透過旗下雲達與輝達攜手推出全新推論伺服器MGX，並於日前開始正式出貨，市場看好第四季可進入量產，將帶動今年伺服器出貨比去年成長個位數百分比。

此外，英業達（2356）旗下採用輝達（NVIDIA）HGX H100架構的AI伺服器，也已陸續向美系客戶出貨，內部日前透露，該產線將於第四季進一步放量；而英業達目前出貨主力HGX H100 AI伺服器，也將在9月逐步進入今年高峰，為下半年伺服器業務挹注逐季增長動能，業者認為，隨著各種利多逐漸發酵，AI市場的火苗，終究會越燒越旺，帶領台股走勢群起反攻，這是明確的未來趨勢。

據了解，AI族群昨日股價受到先行大漲表態衝擊，及輝達執行長黃仁勳賣股的多種利空消息影響之下，普遍收低，其中，廣達8月營收雖成功重返千億元大關，但昨日股價卻依然重挫，盤中甚至一度逼近跌停，下探季線關卡，終場收在228元、下跌 14元、跌幅達5.78%，市值蒸發近540.82億元，來到8,807.64億元。

至於，英業達上周五公佈自結8月合併營收達464.79億元，月增11.1%，年增4.74%，業績表現不弱，但昨日仍難逃市場龐大賣壓，終場股價收在52.1元、下跌1.9元、跌幅達3.51%，改寫兩個月來新低價，而單日也蒸發超過68.15億元，來到1,868.82億元。

緯創近日不僅丟失季線，而昨日盤中更一度跌破百元大關，創近2個月以來的新低價，而終場收在102.5元，下跌 6.5元、跌幅達5.96%，市值更蒸發約188.5億元，來到2,972.5元。至於旗下伺服器大廠緯穎（6669），昨日終場收在1,490元，下跌65元、跌幅4.18%，單日市值大減113.62億元，來到2,604.52億元。

儘管AI族群已成波動最嚴重的受災戶，但三大法人買超前10大檔當中，仍納入AI指標股緯創、廣達等；而緯創單日共獲三大法人累計買超達1萬1,204張，又以外資買超1萬7,695張最多，而廣達也獲買超3,146張，相當驚人，對此，法人指出，市場普遍仍看好AI中長期的發展，並堅信下半年將迎來多款AI伺服器、新規格、消費性新品的出貨潮，而隨著市場需求逐漸升溫，也將帶領台股群起反彈。