融程電累計今年前八個月營收年增5.2% 創歷史新高

工業電腦廠融程電（3416）公布2023年8月營收達新台幣2.14億元，月減13.5%，年減17.5% (去年同期基期高)。累計2023年1至8月營收為新台幣17.76億元，年增5.2%，改寫歷史新高紀錄。所耕耘之產業均站在趨勢浪潮上，跨產業領域持續展開新布局，推升全年營運和獲利動能持續穩健。

全球各國積極推動能源轉型帶動相關基礎建設剛性需求，配合AIOT 市場帶動智慧製造、醫療、交通將進入加速成長期，融程與客戶維持長期合作關係，出貨動能相當穩健，強固型筆電積極進行跨產業與產品的部署，以提升毛利及產品附加價值，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局，展現新技術應用，搶攻智慧應用商機，同時優化製造成本，產品發展潛力可期，營運動能持續成長。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。

另外，融程電也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。