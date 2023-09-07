智伸科8月營收6.77億元 月增16%

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）今日公布2023年8月合併營收為新台幣6.77億元，8月營收較7月成長16.15％，累計2023年1至8月合併營收達49.6億元。

智伸科表示，雖目前為傳統暑休產業淡季，影響智伸科短期營運動能，但隨著主要客戶庫存重返健康水位，以及大陸新能源車新車銷售市場”以量制價”的價格戰逐步開打，奠定新能源車發展趨勢明確，有助推升客戶對於智伸科旗下應用於新能源車的傳動系統、安全系統等關鍵零組件的拉貨力道，智伸科在淡季期間依然能繳出單月營收單月正成長。

根據中國汽車流通協會資料指出，中國國內經銷商庫存指數在經歷連續3個月下降後，7月經銷商庫存預警指數再次反彈至57.8％，同時在成交價格持續走低下，已有32.7％的經銷商調高下半年的銷量目標，意味著中國新車銷售市場將迎來一波銷售高潮、新一輪「價格戰」將重新開啟，智伸科看好隨著新能源車價格逐步走到消費者進入乘用車的門檻，在各大促銷政策下帶動終端消費市場量能重啟，皆有助新車消費需求逐步釋放，並帶動主要客戶強勁提升的拉貨力道，奠定智伸科新能源車業務持續向上發展。

進入第3季末，經銷商備車任務量增加，更在地方及車企等政策刺激，疊加各地國際車展、小型車展的舉辦及新車款推出，不僅促進新車銷售市場將繼續釋放需求，亦可吸引消費者對車市的關注度和購車熱潮，並有望在「金九銀十」新車銷售上呈季節性上升，創造智伸科進入第三季傳統暑休淡季，客戶拉貨力道穩健，帶動公司汽車產品掌握良好的訂單能見度，與此同時，醫療業務也在產業的成長趨勢帶動下，出貨保持暢旺，兩大動能齊步進補下，進一步提升浙江嘉善廠、新廠嘉興廠、東莞廠的產能稼動率表現，創造智伸科今年營運走出谷底。