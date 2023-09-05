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亞系外資首評喊買健鼎 目標價265元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
健鼎董事長王景春 聯合報系資料照。
健鼎董事長王景春 聯合報系資料照。

健鼎（3044）上半年歸屬母公司淨利21.12億元，每股純益（EPS）4.02元，預期第3季可望較第2季成長，亞系外資認為，健鼎將受惠於AI及車用雙成長動能，首度將健鼎納入追蹤個股，給予買進評等，目標價265元；健鼎今（5）日開高，盤中漲幅逾4%。

健鼎累計前7月合併營收328.42億元，年減17.3%，主因上半年市場庫存調整影響，在存貨持續降低、庫存週轉天數下降的情況下，隨著傳統旺季到來，預期第3季營運將有望較第2季復甦。

健鼎積極開拓 HDI 高階應用，提升營收占比，同時，受惠於AI應用為伺服器市場增添活水，健鼎也有望受惠，法人看好健鼎下半年將隨著AI伺服器與其餘應用回溫，全年有賺一股本的實力。

亞系外資最新報告表示，健鼎除受惠於AI商機之外，因是全球車 PCB 最大製造商，也將受惠智慧汽車所帶動的成長。

亞系外資預估，2025年AI伺服器使用的 PCB 整體市場規模將超過10億美元，占整體伺服器規模30%，看好健鼎在AI用 PCB 主板的市占率將擴大；預估2024年、2025年健鼎的AI營收占比將增至4%、8%，2028年增達20%。

亞系外資首評健鼎，給予買進評等，目標價265元；健鼎今日早盤以189.5元開出一度拉升至197元，盤中漲幅逾4%。

健鼎

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