緯創再接 AMD 訂單 早盤股價爆量回彈漲逾4% 成交量破5.8萬張

代工大廠緯創（3231）再獲超微（AMD）新一代MI300系列AI伺服器基板訂單，最快年底前出貨，力拚成為市場上首家通吃兩大AI伺服器訂單的超級大廠，今（4）日股價以111元開高走高，盤中順利反彈、一掃上周頹勢，早盤股價拉升至113元、漲逾4%，成交量逾5.8萬張，相當驚人。

近日外媒爆出輝達頂規AI晶片恐將禁出口部分中東國家，衝擊市場信心，對此，緯創雖然不針對單一特定產品或客戶進行評論，但是也未修改對整體AI伺服器出貨看旺的預估，內部透露，日前釋出伺服器事業將有年對年成長，並已經進入逐月往上的成長階段，這樣的看法沒有改變，整體訂單量沒有下修的可能性。

據了解，緯創在座談中重申，旗下供應之伺服器產品，在市場上仍有相當高的佔有率，並在 HGX L6、DGX L10 兩大產線上，都仍保有獨家供應商的地位，也代表包括廣達、技嘉或美超微等大廠，生產AI伺服器前都需要採購緯創代工的輝達 GPU 基板，因此市場仍看好緯創伺服器事業未來的成長表現，不過公司對於單一客戶及產品，仍保持一貫不評論的作風。

法人透露，緯創仍看好AI伺服器的營收展望，並預估隨著伺服器出貨量逐漸增加，營收貢獻也將自今年第三季開始逐季成長，隨著AI伺服器產能逐漸放量，預估明年對營收表現將有大幅貢獻，而AI產品的毛利率將遠高於公司水平，獲利成長幅度也會比營收大；此外，今年下半年至明年公司也會因應客戶訂單需求，持續擴充AI部分的產能。