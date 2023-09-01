被動元件不被動 華新科、信昌電帶量改寫波段新高

台股今（1）日開高，早盤一度上漲近百點。盤面上以被動元件表現較為強勢，其中華新科（2492）領軍，早盤強勢攻上漲停108元，股價創下5個月來新高，信昌電（6173）早盤同樣一度直衝漲停51.9元，可惜隨後漲勢稍有收斂，股價改寫逾一年新高，其餘國巨（2327）、凱美（2375）、佳邦（6284）同樣呈現上漲之姿。

華新科第2季獲利達8.42億元，季增205%，年增10.79%創近5季新高，每股純益1.74元。7月營收28.8億元，月增5.43%、年增1.34%，創下近13個月以來新高；累計今年前七月營收189億元，年減15.7%；華新科積極強化高附加價值的產品，規劃在台灣和馬來西亞投資規模約100多億元，拉升特殊品比重，也拓展增加歐美客戶，深耕衛星通訊和車用等新產品。

信昌電上半年營收18.46億元，年減25%；展望下半年營運，信昌電指出，下半年中國大陸景氣未明，客戶端庫存仍偏高，大約4個月以上，消費電子市況保守，下半年整體業績目標力拚較上半年持平。

國巨7月自結合併營收88.88億元，月增1.3%、年減14.6%，累計今年前7月自結合併營收617.76億元，年減14.09%。展望下半年營運，國巨指出，整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。