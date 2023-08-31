大摩：折疊式智慧型手機躍成長新亮點 顯示器供應鏈看俏

除了AI產業外，折疊式智慧型手機預期將會是未來科技產業中成長的新亮點。摩根士丹利（大摩）證券預估，2025年折疊智慧機出貨量上看4,950萬支，其中OLED滲透率將達7%，預期將帶旺整體折疊智慧機顯示器供應鏈。

大摩科技產業分析師楊泓極在最新釋出的「亞太科技產業」研究報告中預估，2022-2025年折疊式智慧型手機的年複合成長率（CAGR）將達45%，2025年出貨量上看4,950萬支，其中OLED滲透率將達7%。

楊泓極認為，智慧型手機螢幕在2018年來到成長的高原期後，之後僅有輕微的規格升級；而折疊式螢幕，主要是以書本或翻蓋的形式呈現，去年的占比各為40%-45%及55%-60%，預期將會是智慧型手機下一個主要的成長亮點。

由於折疊式螢幕可以提供更加沉浸式的娛樂觀賞體驗、更好的多任務設置以提高生產力、及更緊湊的形狀以方便攜帶，加上硬體性能的提升與軟體的優化，帶動2025年折疊式智慧型手機的出貨量將上看4,950萬支水準。

隨著折疊式智慧型手機的高速增長，意味著OLED智慧型手機螢幕的滲透率將達到7%。由於較大尺寸以及較高的平均銷售單價（ASP），預估到2025年，折疊式螢幕將在面積與營收貢獻分占OLED智慧型手機螢幕的9%與16%。

而在相關的受惠廠商方面，楊泓極指出，軟性OLED大廠首推韓廠三星，占比高達83%，其次為中國大陸業者京東方，占比15%，兩家廠商都是折疊趨勢下的重要受惠業者。

而台廠方面，包括驅動IC的聯詠（3034）、聯電（2303），Micro LED的友達（2409）、群創（3481）、富采（3714）、錼創（6854），以及軸承（Hinge）廠兆利（3548）、未上市櫃的富世達（Fositek）等，均將成為折疊式智慧型手機正向發展趨勢下的主要的受惠廠商。