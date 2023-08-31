第3季PC成長動能有限 法人點名三檔隨AI而起

高通膨壓抑終端買氣，法人評估第3季個人電腦需求不強，板卡、筆電營收季增約10%至15%，第4季再季增中低個位數，其中，電競筆電具剛性需求，加上人工智慧（AI）伺服器出貨逐漸增加，明年貢獻擴大，點名微星（2377）、華碩（2357）、技嘉（2376）等三檔為受惠股。

投顧法人分析，雖然第3季進入個人電腦傳統旺季，但通膨仍高，終端需求不強，尤其 VGA 卡有價格壓力，預估營收季增 10%；第4季為板卡淡季，但AI伺服器仍供不應求，並預期 VGA 卡出貨略好轉，估營收季持平。

筆電方面，在第1季清完庫存，客戶開始為下半年積極備貨，第3季進入暑期旺季，法人預估營收季增 15%；第4季為最旺季，營收有機會再季增 0%至5%。

法人表示，板卡相關公司去年第1季庫存金額達高峰，2 月俄烏戰爭爆發後，歐洲需求放緩，開始庫存調整，其中，微星、技嘉經過三季調整，存貨金額由高點下跌 35%至40%，已恢復健康水準，今年第1季毛利率相對去年第4季明顯回升。

筆電自去年下半年起，華碩，宏碁（2353）才積極降低存貨，庫存調整至今年第1季，華碩品牌存貨金額由高點下降 44%，宏碁由高點下滑 38%，大致已回至 2019 年底疫情前水準，毛利率亦在第2季開始回升。

輝達（NVIDIA）每隔二年一次推出大改款 GPU，有助電競筆電需求成長，法人指出，去年第4季的 40 系列性能高於前代 30 系列一倍以上，即使居家工作降溫，拖累個人電腦景氣，但 2022 年電競筆電銷售仍年持平。

ChatGPT 帶動 AI 應用提升，可望驅動創作者筆電（計入電競產品中）出貨增加，法人看好今、明年電競筆電維持向上趨勢，預估分別成長4%、7%，微星電競產品營收比重逾七成，受惠輝達新 GPU 效應最大。

技嘉電競比重約占四成，加上 AI 伺服器需求強勁且貢獻度顯著，為 AI 最大受惠股，至於華碩因庫存在第1季調整結束，加上電競比重近五成，第2季提前轉虧為盈且獲利優於預期，下半年營運恢復正常，法人建議買進。