Nvidia大漲、英特爾搶救傳統伺服器 緯創、廣達爆量上漲

美股周二收漲，輝達（Nvidia）上漲4.16%，加上英特爾（Intel）將推出新處理器，搶救買氣疲弱的傳統伺服器市場，推升今（30）日緯創（3231）、廣達（2382）爆量上漲的表現，開盤30分鐘，緯創爆出逾4萬張成交量，居個股成交量亞軍，廣達也有超過2.5萬張成交量，高居成交值冠軍；AI展現反彈強勢。

AI狂潮席捲下，壓縮傳統伺服器市場，英特爾出手搶救，預計明年推出兩款資料中心用處理器，「Sierra Forest」晶片明年上半年首發，之後再推出「Granite Rapids」晶片，都採用自家Intel 3製程，強調效能大幅提升，市場期待可進一步推升廣達、緯創、英業達等台廠傳統伺服器出貨。

美股周三收紅，特斯拉、輝達（Nvidia）和其他大型成長股上漲，道瓊工業指數上漲0.85%，以34,852.67點作收；標普500指數漲1.45%，收4,497.63點；那斯達克指數上漲1.74%，收13,943.76點；費城半導體指數大漲2.59%，收3,629.57點。

輝達大漲逾4%收盤，再激勵台股AI股的表現，緯創以113.5元開高後一度拉升至114.5元，早盤爆出逾4.5萬張的成交量，居個股成交量亞軍，成交值則是第三大，盤中漲幅逾2%；廣達則以252元開高後一度拉升至254元，早盤爆出逾2.5萬張成交量，高居個股成交值冠軍，盤中漲幅逾2%；技嘉（2376）以362.5元開出後一度拉升至371元，早盤成交量逾1.6萬張，漲幅逾4%，居個股成交值第二大。